Ascoli, ufficiale l'esonero di Cudini: torna Di Carlo

Ancora un cambio sulla panchina dell'Ascoli Calcio in serie C. La sconfitta sul campo del Campobasso di martedì scorso è stata fatale per Mirko Cudini che è stato oggi sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Con lui salutano anche il vice Luca Galuppi, il collaboratore tecnico Mario Cordone e l'allenatore dei portieri Cristian Cicioni. Cudini era stato ingaggiato lo scorso 27 gennaio al posto di Domenico Di Carlo che oggi è stato richiamato a guidare l'Ascoli. Con Di Carlo tornano Davide Mezzanotti e Gianluca Riommi nei rispettivi ruoli di vice allenatore e allenatore dei portieri.