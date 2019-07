Sta per avere la parola fine la telenovela relativa al futuro di Dani Ceballos: cercato con insistenza dal Milan qualche settimana fa, il centrocampista spagnolo volerà presto a Londra per approdare all'Arsenal. Secondo quanto riportato da 'AS', il classe 1996 dovrebbe giungere nella capitale inglese già nella giornata di martedì per sottoporsi alle visite mediche di rito e porre la firma sul contratto con il club allenato da Unai Emery.