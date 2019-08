Finisce l'avventura di Paolo Tramezzani sulla panchina dell'Apoel Nicosia. L'ex tecnico di Sion e Lugano e il club cipriota hanno deciso infatti di separarsi consensualmente dopo la sconfitta casalinga per 2-1 nel terzo turno preliminare di Champions League contro gli azeri del Qarabag, pregiudicando la qualificazione alla fase a gironi (martedì è in programma il ritorno in Azerbaigian). Un ko di cui l'ex difensore dell'Inter si è assunto la piena responsabilità, dopo le pesanti critiche da parte dei tifosi. L'Apoel ha fatto sapere che il nome del nuovo tecnico sarà annunciato presto.