Geovany Tcherno Quenda, nato in Guinea-Bissau ma trasferitosi in Portogallo fin da bambino, classe 2007 attaccante dello Sporting Lisbona, è cercato dai club più prestigioso d'Europa. Oltre a Juventus e Manchester United, dove sta per trasferirsi il suo attuale allenatore, Quenda è nel mirino anche di Liverpool e City. Lo riporta TEAMtalk.