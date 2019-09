Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato dei rinnovi di Mertens e Callejon in conferenza stampa: "C'è la volontà da parte del club e da parte mia, sono giocatori affidabili sotto tutti i punti di vista. Con calma si troverà una soluzione per trattenerli". I due giocatori hanno il contratto in scadenza nel 2020.