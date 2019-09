Il neo acquisto dell'Inter Alexis Sanchez ha rivelato che i nerazzurri non erano gli unici in corsa per aggiudicarsi le sue prestazioni, Su di lui anche un'altra Inter, quella di Miami, "Ho avuto parecchie offerte. C'era una proposta da Miami, ma io volevo rimanere in Europa. Mi restano più o meno sei anni ad alti livelli". Il futuro, però, potrebbe vedere l'attaccante cileno proprio negli Stati Uniti: "Mi piacerebbe molto andare nella MLS, perché è un campionato che sta crescendo enormemente, è un bel torneo. Un giorno prenderò la mia decisione".