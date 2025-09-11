Logo SportMediaset
Mercato

Al Nassr, ufficiale l'addio di Laporte: nel suo futuro c'è l'Athletic Club

11 Set 2025 - 19:32

Aymeric Laporte lascia ufficialmente l'Al Nassr: l'ex difensore del Manchester City si è svincolato dal club saudita dopo due stagioni ed è pronto a far ritorno all'Athletic Club, la squadra in cui è cresciuto e ha esordito tra i professionisti.

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:34
Napoli, a gennaio nuovo assalto a Juanlu Sanchez
19:32
Al Nassr, ufficiale l'addio di Laporte: nel suo futuro c'è l'Athletic Club
19:09
Arsenal, si lavora al rinnovo di Saliba
18:02
Genoa, Vasquez rinnova fino al 2028
17:30
Martial a un passo dal Monterrey