Al Nassr, ufficiale l'addio di Laporte: nel suo futuro c'è l'Athletic Club
11 Set 2025 - 19:32
Aymeric Laporte lascia ufficialmente l'Al Nassr: l'ex difensore del Manchester City si è svincolato dal club saudita dopo due stagioni ed è pronto a far ritorno all'Athletic Club, la squadra in cui è cresciuto e ha esordito tra i professionisti.
