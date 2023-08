Affare Pavard, il francese si allena con il Bayern Monaco

© Getty Images

Benjamin Pavard, promesso sposo dell'Inter, è tornato ad allenarsi in gruppo con il Bayern Monaco. Ieri il giocatore aveva preso un giorno di permesso per un piccolo malore, oggi però il fastidio fisico sembra smaltito ed è in campo regolarmente come riporta la Bild. L'affare, comunque, è definito: il giocatore vuole trasferirsi, il Bayern è disposto a cederlo e l'Inter lo vuole. L'unico intoppo è rappresentato dalla ricerca del sostituto in corso in Baviera, per cui ieri si è fatto il nome di Armel Bella-Kotchap del Southampton.