Addio Thiago Silva: tifosi del Psg sotto "osservazione" 

FRANCIA

I tifosi del Psg sono sotto stretta osservazione dopo il mancato rispetto delle norme sul distanziamento in occasione del test contro il Beveren. Ciò non impedirà loro in ogni caso di tributare un caloroso saluto a Thiago Silva. Il difensore centrale brasiliano è il capitano dei parigini ed è amato dal pubblico, ma ciò non ha impedito al dg Leonardo, ex milanista come Thiago, di prendere la decisione di non rinnovargli il contratto. Il giocatore, che ora ha proposte da Everton, Fiorentina e alcune società del suo Paese, alla fine ha accettato di rimanere due mesi in più per disputare la Champions a differenza di quanto ha fatto un altro beniamino dei supporter del Psg, quell'Edinson Cavani che si è svincolato a fine giugno.

Il bomber uruguayano ha deciso di tagliare i ponti in attesa di offerte dall'Atletico Madrid, dal Flamengo (a Rio il suo nome è caldissimo) e dalla Roma. Thiago Silva invece è rimasto quei due mesi in più che servono per sognare la Champions, a cominciare dalla sfida dei quarti contro l'Atalanta, e nel frattempo, in occasione dell'amichevole contro il Celtic Glasgow, domani giocherà la sua ultima partita al Parco dei Principi.

Sarà un momento emozionante e per questo i tifosi vogliono salutare il loro capitano nel modo più degno e, giurano, "nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento speciale". Soltanto cinquemila di loro saranno ammessi all'interno dello stadio, e saranno messi sotto sorveglianza affinché non si ripetano certe scene. Intanto l'allenatore del Psg Thomas Tuchel parla dei suoi, e dei giorni che verranno. "In difesa, come centrali, abbiamo Marquinhos, Kimpembe e Thiago Silva che è gente a livello top in Europa, e io sono felice di averli tutti e tre - sottolinea il tedesco -. Se giocheremo con due difensori centrali, uno lo dovrò lasciare fuori, ma l'importante è averli tutti per questo finale di stagione. Chi è il più forte? Ora non posso dirlo, è una domanda che mi porrò il giorno prima degli impegni che ci aspettano, ma la verità è che sono tutti e tre sullo stesso, ottimo, livello. Ma per raggiungere gli obiettivi a cui puntiamo è assolutamente necessario che io abbia a disposizione tutti e tre". L'Atalanta è avvisata.