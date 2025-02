Ad Empoli: "D'Aversa mai stato in discussione"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ad dell'Empoli Rebecca Corsi ha confermato la piena fiducia nel mister D'Aversa: "Questa squadra ha sbagliato tre partite, un tempo con il Lecce, un tempo contro il Milan e la partita di domenica. Ma al di là di queste tre partite, la squadra ha sempre mostrato gioco, creato occasioni e abbiamo sempre percepito che l'allenatore ha in mano il gruppo. Non si poteva mettere in discussione il tecnico, qualche errore è stato fatto ma il tutto è risolvibile tra le mura del club. Era naturale confermarlo in un momento di difficoltà, dandogli fiducia".