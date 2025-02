Xiaomi partner di European Schoolnet per “Bridging the Digital Divide in Education”

Per quanto nel mondo in rapida evoluzione l'alfabetizzazione digitale sia diventata un pilastro per il successo, molti giovani si trovano ancora a dover fronteggiare barriere dovute all’inaccessibilità degli strumenti per sviluppare competenze digitali, che ostacolano le loro opportunità di istruzione e di lavoro e pongono sfide sia nella vita personale che in quella professionale. Secondo il report della Commissione Europea¹ sullo stato del Decennio Digitale 2023, oltre il 90% dei luoghi di lavoro europei richiede conoscenze digitali di base, oltre a competenze tradizionali come l'alfabetizzazione e il calcolo. Tuttavia, circa il 32% dei cittadini europei non ne risulta in possesso.