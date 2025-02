Impermeabilità e calore: Explorer’s Edge II di Columbia

Progettata per gli amanti dell’avventura, Explorer’s Edge II di Columbia è l’alleata ideale sia per affrontare la quotidianità in città, sia per esplorare i sentieri, indipendentemente dalle condizioni meteo. La tecnologia termoriflettente Omni-Heat Infinity trattiene il calore in modo ottimale, migliorando la traspirabilità e garantendo il massimo comfort per tutto il giorno. Inoltre, la tecnologia impermeabile e traspirante Omni-Tech offre una protezione completa contro vento e pioggia, grazie a una costruzione multistrato che mantiene la pelle asciutta senza limitare i movimenti.