Columbia Sportswear e Intuitive Machines di nuovo insieme per la missione sulla Luna

Nel caso di Athena, il calore solare sarà una delle principali sfide. Omni-Shade Sun Deflector, un materiale brevettato e sviluppato per proteggere le persone dall'intenso calore del sole, verrà integrato in una copertura isolante multistrato (MLI) posizionata nella parte superiore del lander. Questa eviterà il surriscaldamento di sistemi come le batterie e i sistemi elettronici, riflettendo le radiazioni solari. Questa tecnologia, già presente nei capi di Columbia, utilizza speciali punti riflettenti di biossido di titanio per deflettere i caldi raggi solari dal corp, attenuando l'accumulo di calore e aiutando le persone a sentirsi più fresche.