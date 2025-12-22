Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
milano cortina 2026
1 di 8
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

MILANO CORTINA 2026

Mattarella consegna il Tricolore ai portabandiera azzurri: le FOTO della cerimonia

22 Dic 2025 - 15:06
8 foto