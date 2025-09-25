Unimatic X Morgan, artigianalità e precisione

A completare la cassa, è possibile scegliere tra due cinturini personalizzati, realizzati in vera pelle Morgan: un cinturino in pelle martellata color biscotto in due pezzi montato sull'orologio e un cinturino aggiuntivo in pelle martellata blu britannico per una maggiore versatilità. Entrambi i cinturini sono dotati di funzionalità a sgancio rapido e sono rifiniti con hardware in acciaio inossidabile spazzolato inciso con la firma Morgan. L'U4-GMT-MMC è progettato per garantire resistenza ed eleganza, con una resistenza all'acqua fino a 300 m, un vetro zaffiro piatto da 2,8 mm con rivestimento antiriflesso e la robusta cassa UNIMATIC in acciaio inossidabile da 40 mm con finitura spazzolata . Ogni orologio presenta un fondello avvitato con incisione UNIMATIC x Morgan e viene consegnato in una custodia di presentazione con marchio congiunto.