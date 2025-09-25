Unimatic X Morgan, artigianalità e precisione

© Ufficio Stampa
Si conferma la partnership tra Unimatic e Morgan Motor Company. Dopo il Modello Due dello scorso anno, ecco il Modello Quattro. Un'edizione limitata a 100 pezzi che celebra una filosofia condivisa di artigianalità e precisione, unendo lo spirito dell'automobilismo britannico all'eccellenza dell'orologeria italiana. Il modello U4-GMT-MMC introduce la vera funzionalità GMT, alimentata dal calibro automatico Seiko NH34A, che consente a chi lo indossa di seguire con facilità un secondo fuso orario. La lancetta delle 24 ore in acciaio spazzolato con punta a freccia cava offre una leggibilità intuitiva, mentre una discreta finestrella della data a ore 6 garantisce una funzionalità pratica senza disturbare la simmetria del quadrante. A prima vista, l'orologio colpisce per il suo quadrante blu lucido soleil, accentuato dai numeri grigio freddo lucidi in carattere Morgan, che rafforzano l'autenticità della collaborazione. La scala delle 24 ore incisa sulla lunetta monoblocco fissa, realizzata con un'incisione profonda all'acido, aggiunge un dettaglio tattile distintivo che rende omaggio all'ingegneria di precisione.
A completare la cassa, è possibile scegliere tra due cinturini personalizzati, realizzati in vera pelle Morgan: un cinturino in pelle martellata color biscotto in due pezzi montato sull'orologio e un cinturino aggiuntivo in pelle martellata blu britannico per una maggiore versatilità. Entrambi i cinturini sono dotati di funzionalità a sgancio rapido e sono rifiniti con hardware in acciaio inossidabile spazzolato inciso con la firma Morgan. L'U4-GMT-MMC è progettato per garantire resistenza ed eleganza, con una resistenza all'acqua fino a 300 m, un vetro zaffiro piatto da 2,8 mm con rivestimento antiriflesso e la robusta cassa UNIMATIC in acciaio inossidabile da 40 mm con finitura spazzolata . Ogni orologio presenta un fondello avvitato con incisione UNIMATIC x Morgan e viene consegnato in una custodia di presentazione con marchio congiunto.
