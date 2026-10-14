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© Getty Images | Lionel Messi
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I PRESCELTI

Le dieci stelle che si prenderanno la scena: Messi sceglie anche Jesus Rodriguez

Ritiro dalla Nazionale sì, ma non prima di aver battezzato i nuovi talenti che domineranno la scena calcistica dei prossimi anni. Messi ne ha scelti dieci in una campagna promossa dal suo sponsor tecnico Adidas 

14 Ott 2026 - 13:26
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