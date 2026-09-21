L'ADDIO ALLA LEGGENDA Sandro Mazzola, le foto del funerale a Milano

Il calcio italiano rende omaggio a Sandro Mazzola. Sono tanti gli ospiti illustri che hanno presenziato al funerale del campione della Grande Inter. Sul piazzale della basilica di Sant'Ambrogio il popolo nerazzurro ha accolto con commozione il feretro della leggenda.