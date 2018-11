Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A, Sassuolo-Lazio 1-1: le foto del match Primo pareggio stagionale per la Lazio, che contro il Sassuolo non va oltre l'1-1 al termine di una gara nella quale succede tutto nel primo tempo. A Reggio Emilia la squadra di Inzaghi va in vantaggio all'8' grazie al gol di Parolo, ma viene ripresa al 15' dal colpo di testa di Ferrari. Immobile colpisce un palo al 29'. I biancocelesti salgono a quota 22, a -3 dall'Inter; gli uomini di De Zerbi restano nelle zone alte con 19 punti. >