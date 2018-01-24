Il bad boy Nainggolan

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24
Foto 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Slideshow Zoom
prima foto
precedente
successiva
ultima foto

Vedi anche...X

E' finita la pazienza dell'Inter con Radja Nainggolan. L'ennesimo ritardo, questa volta all'allenamento previsto il giorno dopo il pareggio contro il Chievo, ha costretto il club nerazzurro a prendere una drastica decisione: sospensione momentanea dall'attività e multa. Il centrocampista belga continuerà ad allenarsi, ma non verrà convocato per la delicata sfida di mercoledì sera col Napoli a San Siro.

>
Ronaldo, vigilia di Natale tra i bimbi malati

CR7, vigilia tra i bimbi malati

Il portoghese in visita all'ospedale Regina Margherita

Inter, vigilia in campo con Nainggolan

Inter, Radja in campo

Riflettori su Nainggolan dopo il caso ritardo

River, festa al Monumental per la Libertadores

River, festa al ritorno a casa

"Monumental" stracolmo per festeggiare la Copa Libertadores

“Passeggiata natalizia mano nella mano”, Immobile scherza su instagram

"Passeggiata mano nella mano" Ciro immobile tradisce Jessica

Una foto 'inchioda' l'attaccante della Lazio, che l'ha postata su Instagram...

I giornali del 24 dicembre

I giornali del 24 dicembre

Rassegna stampa dei quotidiani italiani e stranieri

Milano non si ferma più

Milano non si ferma più

L'Olimpia vince anche il derby con Varese e infila l'undicesima vittoria di fila in campionato

Il bad boy Nainggolan

Il bad boy Nainggolan

Altra bravata per il centrocampista: l'Inter lo sospende

José Mourinho (Ansa)

Mou vede perdere il suo Setubal

Per la prima volta allo stadio dopo l'esonero

La rassegna stampa sportiva del 23 dicembre

I giornali del 23 dicembre

Rassegna stampa dei quotidiani italiani e stranieri