La Jaguar prende un big: c'è la firma di Bird

FORMULA E

Colpo della Jaguar per la prossima stagione in Formula E che ha ufficializzato Sam Bird. Il veterano inglese lascia il team Envision Virgin Racing dopo 63 gare disputate ed è l'unico pilota ad aver vinto almeno una gara in ogni stagione. Con la casa inglese correrà insieme a Mitch Evans prendendo il posto di James Calado. Un binomio tutto inglese: "Ho visto la crescita e i progressi di Jaguar nella serie e sono molto orgoglioso di guidare per un marchio britannico iconico con un DNA da corsa di successo e di aggiungermi ad un'incredibile lista di piloti che hanno corso per il marchio”.

"Sono incredibilmente affamato di successo e credo che insieme a Mitch possiamo fare grandi cose per la squadra e per noi stessi. Voglio ringraziare Envision Virgin Racing per tutto quello che abbiamo realizzato insieme e auguro loro ogni bene per il futuro. Dopo Berlino, non vedo l'ora di provare la Jaguar I-Type e di essere nel miglior posto possibile per la settima stagione e oltre", le parole di Bird.