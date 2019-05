La Formula E a Montecarlo: l'E-Prix in diretta su Italia 1

10/05/2019

Sarà Mediaset a trasmettere in esclusiva in chiaro la stagione 2018/2019 della “Formula E”. Lo spettacolare campionato del mondo delle velocissime monoposto elettriche, ideato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile), potrà essere visto per le prossime cinque stagioni solo su Italia 1.



Sabato 11 maggio si torna in pista con l’E-Prix di Monaco, a Montecarlo. Italia 1 si collegherà in diretta dal circuito di Montecarlo dalle ore 14.15, con la partenza fissata alle ore 16.30. Telecronaca di Ronny Mengo e Nicola Villani, con la consulenza tecnica di Fabiano Vandone. Inviata ai box Anna Capella. In conduzione nei pre e post gara, Irene Saderini.



Giunto alla sua quinta edizione, il “Mondiale del futuro” vede in totale 13 prove fino a luglio 2019. Un campionato che, anche dal punto di vista agonistico, ha cominciato a sollevare l’interesse di prestigiose case automobilistiche e di piloti di primo piano. Undici scuderie e ventidue piloti, in cui spicca un nome d’eccezione: Felipe Massa.



Anche per la stagione 2018/19 la Formula E correrà sui circuiti urbani di alcune tra le città più importanti al mondo, garantendo una spettacolarità senza paragoni: le monoposto elettriche, da quest’anno più prestanti rispetto alla stagione precedente (più veloci e con una batteria che durerà per l’intera gara), sfrecceranno nelle strade di Riad, Marrakesh, Santiago del Cile, Città del Messico, Hong Kong, Sanya, Parigi, Montecarlo, Berlino, Berna, New York e Roma.



Inoltre, su www.sportmediaset.it (sito e app) streaming di tutte le gare e una rinnovata sezione interamente dedicata alla Formula E.