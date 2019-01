Formula E, Massa vuole il riscatto a Marrakech: "Sfortunato a Ryad, datemi potenza"

11/01/2019

Dopo l'esordio sfortunato nel Mondiale Formula E a Ryad, Felipe Massa è a caccia del riscatto a Marrakech: "Spero in una gara pulita, devo imparare velocemente il tracciato e non dovremo avere inconvenienti come nella prima gara della stagione". Poi, intervistato dalla nostra inviata Anna Capella, si è rivolto ai tifosi: "Datemi potenza, votatemi per il fanboost".