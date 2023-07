Formula E, E-Prix Roma: Dennis in pole, si incendia il duello con Cassidy

E-PRIX ROMA

Il britannico del team Andretti conquista tre punti e accorcia a -2 in classifica sul neozelandese, che scatterà al suo fianco nella seconda gara del weekend

Sarà Jake Dennis a scattare in pole position nella seconda gara dell'E-Prix di Roma, 14° appuntamento del Mondiale di Formula E. Il britannico del team Andretti ha battuto per soli 73 millesimi il neozelandese Nick Cassidy (Envision Racing) nel testa a testa finale, guadagnando i 3 punti in palio e accorciando a -2 in classifica iridata. I due scatteranno dunque uno a fianco all'altro in una gara destinata a incendiare ancora di più la lotta per il titolo.

Alle loro spalle scatterà la Nissan di un sorprendente Nato, mentre dovrà accontentarsi della quarta casella la Jaguar di Mitch Evans, vincitore dell'E-Prix di sabato e attualmente terzo in classifica a 20 lunghezze di distanza da Cassidy, che lo ha eliminato nella semifinale.

Qualifica complicatissima invece per Pascal Wehrlein, che chiude con l'8° tempo nel Gruppo B e scatterà soltanto in quindicesima posizione. Il tedesco della Porsche, quarto nel Mondiale, è chiamato a una grande rimonta in gara per non veder svanire in maniera definitiva le sue chance di titolo.

In top 10 anche l'altra Jaguar di Sam Bird (5° tempo), protagonista dello spaventoso incidente di sabato, seguito dalla Maserati di Gunther (6°, ma sotto investigazione per aver superato i limiti di velocità in regime di bandiera gialla). In settima posizione la Nio di un ottimo Ticktum, seguito dall'altra Envision di Buemi, finito a muro durante il suo quarto di finale contro Nato. In quinta fila l'altra Maserati di Mortara e Da Costa con la prima delle Porsche.