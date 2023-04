DOPO L'E-PRIX

L'ex pilota di F1 e l'italiano lunedì saranno in pista per una giornata di prove con la Gen3, a caccia di un volante da titolare

Ci sono anche l'ex pilota di F1 russo Daniil Kvyat e l'italiano Luca Ghiotto tra i 23 piloti, che scenderanno in posta per partecipare al Rookie Test di Formula E. La giornata di prove è stata fissata per lunedì a Berlino, il giorno dopo le due gare in programma nel weekend al Tempelhof Airport Circuit e in diretta sui canali Mediaset. Il test è riservato esclusivamente a piloti senza esperienza precedente alla guida di una vettura di Formula E in possesso di una patente internazionale di grado B. È stato progettato per incoraggiare nuovi ed emergenti talenti a partecipare alla più importante serie di corse elettriche del mondo, con la possibilità di mostrare le loro abilità nell'abitacolo della GEN3.

© ufficio-stampa

Dall'ultimo Rookie Test a Marrakech, nel 2020, diversi piloti sono passati a un posto da gara a tempo pieno; hanno preso parte Nick Cassidy (Envision Racing), i compagni di squadra Sacha Fenestraz e Norman Nato (Nissan), Jake Hughes (NEOM McLaren) e Sergio Sette Camara (NIO 333).

Dopo la doppietta del Berlin E-Prix 2023 di questo fine settimana, i rookie in rappresentanza di tutte le 11 squadre del campionato avranno l'opportunità di brillare in due sessioni da tre ore lunedì 24 aprile sull'impegnativo circuito dell'aeroporto di Tempelhof, una location impervia per provare per la prima volta la GEN3 e le gare di motori elettrici di alto livello.

Vedi anche Formula E Wehrlein e la Porsche giocano in casa, decollo verso il titolo? Alberto Longo, cofondatore e Chief Championship Officer di Formula E, ha dichiarato: "La Formula E è all'avanguardia nel motorsport per il progresso tecnologico e l'innovazione, quindi siamo entusiasti di catturare lo stesso spirito dinamico e dare alla prossima generazione di talenti automobilistici la possibilità di mostrare cosa possono fare con l'auto da corsa GEN3. L'elenco dei piloti che parteciperanno è un elenco di «chi è chi» dei talenti più entusiasmanti e ambiziosi di tutto il motorsport, tra cui alcuni grandi successi. Non vediamo l'ora di vedere cosa faranno al volante della GEN3, un'auto da corsa all'avanguardia in termini di prestazioni e innovazione".

«Coltivare la prossima generazione e sviluppare le stelle del futuro è una pietra miliare del nostro obiettivo in Formula E - ha aggiunto Pablo Martino, responsabile delle questioni sportive della FIA. - Stiamo lavorando a stretto contatto con il campionato per massimizzare le opportunità per i talenti emergenti. Uno degli obiettivi principali della giornata di test a Berlino e della sessione di FP0 a Roma è offrire ai giovani piloti promettenti una panoramica del campionato e consentire loro di familiarizzare con la rivoluzionaria vettura GEN3: un altro passo significativo verso il nostro obiettivo a lungo termine di integrare ancora più strettamente i debuttanti nel cuore e nel tessuto dei weekend di gara di Formula E".