Evans filosofo: "Secondo posto fortunoso". Vergne recrimina: "Opportunità sprecata, si poteva vincere"

"Vincere qui è sempre bello. Siamo riusciti a dare una svolta alla nostra giornata. Volevo fare una bella qualifica, poi in gara sono riuscito a tenere un passo incredibile: sono molto felice. Siamo sempre là davanti ma qui tenevo particolarmente sia alla pole che alla vittoria. Almeno la seconda è arrivata!" Vittoria e testa della classifica generale: doppio bersaglio centrato per Stoffel Vandoorne. Al via dalla seconda fila, l'esperto pilota belga regala alla Mercedes il secondo successo stagionale dopo quello di Nyck De Vries nella gara del debutto in Arabia Saudita.

Formula E