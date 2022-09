Verstappen: "Macchina rivoluzionata: giro pazzesco!" Perez: "Punto al podio"

RED BULL, TUTTO IN UNA NOTTE

I due piloti Red Bull sottolineano la reattività del team nel rimediare ai problemi di assetto della prima giornata di prove

© Getty Images "Incredibile, abbiamo lavorato tutta la notte per migliorare. Abbiamo cambiato parecchio la macchina ed è stato un giro pazzesco. Oggi la macchina era di nuovo piacevole da guidare. Abbiamo perfezionato gli ultimi dettagli nella terza sessione di prove libere. In gara però noi e la Ferrari saremo molto vicini, ma in fondo è così quasi sempre. Non vedo l'ora, speriamo di fare una grande gara". Max Verstappen ricostruisce così il cammino che ha portato lui ed il suo team a "ribaltare" la RB18 nel corso della notte, invertendo la tendenza iniziale.

© Getty Images

Se il campione del mondo tira il fiato dopo un giorno e mezzo di prove libere non esattamente privi di preoccupazioni, Sergio Perez è chiamato ad una gara di rimonta (in chiave podio) a causa dell’errore nei secondi finali della qualifica, che lo ha forse privato dello scatto al semaforo una fila più avanti:

"Peccato per l'errore all'ultima curva, ho perso il posteriore... Serve un grande partenza per non perdere contatto dai primi. Le modifiche che abbiamo fatto hanno centrato il bersaglio. Sul passo-gara siamo a posto, faremo una bella gara. Io punto al podio".

© Getty Images

Al via dall'esterno della seconda fla, Lewis Hamilton è combattuto tra il rimpianto per non aver potuto giocare fino in fondo tute le sue carte e la prospettiva di una Mercedes più a suo agio sul ritmo-gara rispetto a quello da qualifica:

"Sono molto contento: la nostra macchina qui va molto bene, eravamo solo uno o due decimi dietro alla Red Bull e speravo di lottare per la prima fila ma ho dovuto alzare il piede per il testacoda di Perez. Peccato, ma sono cose che capitano. In gara il gap dovrebbe ridursi ancora. Sarebbe fantastico poter lottare con i tre piloti che mi precedono sulla griglia".

Autore del sesto tempo nelle qualifiche, George Russell non si perde d'animo ed ha un piano preciso per la gara, all'insegna della coerenza con le sue stesse parole del venerdì, a proposito di una Mercedes molto più performante sul passo che sulla prestazione pura:

"Spero che i ferraristi si concentreranno su Verstappen perchè in questo modo saranno più vulnerabili. Sono convinto che Max prenderà subito il largo al via. Noi avremo una macchina più veloce rispetto alle due Ferrari ed alla Red Bull di Perez: dobbiamo crederci".