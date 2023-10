Verstappen: "Gara decisa al primo stint, possiamo festeggiare". Piastri e Norris in coro: "Passo eccezionale"

GP QATAR F.1

Gara decisa alla partenza per il tre volte iridato, il duo McLaren sottolinea il passo-gara della MCL60 inglese

© Getty Images "Il primo stint ha deciso la mia gara, da lì in avanti sono andato in gestione, cercando di tirare fuori il massimo dagli pneumatici. Però all'inizio ho dovuto spingere molto, quindi è stata una gara difficile. Forse non la più dura in assoluto della mia carriera ma di certo nella top five. Adesso possiamo festeggiare come si deve ma poi ci sono ancora un po' di Gran Premi che vogliamo vincere. La gara con tre soste porta a spingere forte sempre ma non so se mi piace molto perché queste macchine sono progettate per correre forte in pista, non per fare avanti e indietro ai box". Max Verstappen archivia così la vittoria nel GP del Qatar e il fine settimana che gli ha consentito di mettere in bacheca il suo terzo titolo iridato.

Sul podio con il campione olandese salgono - come due settimane fa in Giappone - i due piloti della McLaren. A differenza di Suzuka però (dove era toccato a Lando Norris) è stato Oscar Piastri a salire sul secondo gradino del podio. Un fine settimana inferiore solo a quello di Verstappen per il ventiduenne pilota di Melbourne.

Sono molto contento: la nostra strategia era di partire bene e poi tenere un gran passo e direi che ci siamo riusciti: il nostro passo era impressionante. Credo sia stata la gara più dura della mia vita. Abbiamo gestito bene gli pneumatici e non abbiamo preso nessuna penalità. Faceva veramente molto caldo e - per via delle tre soste - eravamo sempre al limite: in pratica sono stati cinquantasette giri di qualifica e li sento tutti". (Oscar Piastri)

Gara eccezionale. Ho imparato molto dalla Sprint e stavolta non ho sbagliato partenza. Sono stato più stretto e direi che ha funzionato. Il nostro passo è stato davvero buono: tre volte consecutivamente sul podio e poi quel pit stop da un secondo e otto...!" (Lando Norris)

Occasione sprecata a Losail per la Mercedes. Il contatto tra le due W14 dopo pochi istanti di gara impedisce alle Frecce Nere di dare battaglia alle McLaren per il secondo e il terzo gradino del podio. Hamilton si prende la responsabiliutà dell'accaduto, Russell.. non infierisce.

"Sapevamo di essere veloci in gara, è un vero peccato quello che è successo al via ma è difficile con queste macchine valutare spazi e distanze quando tenti una manovra di sorpasso. Lewis non lo di certo ha fatto apposta. Guardiamo oltre, la cosa più importante è che abbiamo una macchina molto veloce". (George Russell)

"Mi prendo tutta la responsabilità dell'incidente. Ho tentato di superare sia George che Verstappen ma non ho lasciato spazio al mio compagno di squadra. È stata una situazione sfortunata. Purtroppo avevo le gomme peggiori del lotto di testa, dovevo per forza andare subito all'attacco". (Lewis Hamiton)