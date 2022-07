Vado... al Max: Carlos o Charles? Si decide tra Spielberg e Paul Ricard la strategia di Maranello

FORMULA UNO

Al giro di boa del Mondiale la Scuderia di Maranello non può più permettersi di rimandare la scelta del proprio candidato nella corsa al titolo.

Da Spielberg al Paul Ricard, dalle Alpi al Mediterraneo. Il cammino del Mondiale è tutto... in discesa, almeno da qui alla prossima tappa, in programma tra due domeniche sul circuito del Paul Ricard e lo è anche per la Ferrari che - inaugurato con il ritorno alla vittoria e con due affermazioni di fila il tour de force del mese di luglio (quattro GP in cinque settimane) - deve rimontare al leader Verstappen la "bellezza" di trentotto punti con Charles Leclerc, che lievitano fino a settantacinque - in buona sostanza il doppio - per Carlos Sainz. Conti senza sconti, che conducono all'inevitabilità della scelta (da qui al GP di Francia) della candidatura definitiva al ruolo di inseguitore del campione in carica nella... pausa di riflessione tra i GP d'Austria e Francia. © Getty Images

Giusto il tempo di un passaggio a casa per cambiare le valigie e - nel caso della Ferrari - cambiare tattica o per meglio dire aggiustare la strategia in ottica "caccia a Max". Un dilemma estivo che non era probabilmente previsto ad inizio stagione, almeno in parte dovuto al "momento"critico vissuto da Leclerc tra Barcellona e Silverstone (34 punti nel carniere contro i 104 dei primi cinque GP, nessun podio contro cinque di cui due vittorie), al quale si è quasi esattamente sovrapposta la crescita di Sainz: settantacinque punti contro 53, parità di apparizioni sul podio ma la prima vittoria nel Mondiale al recente GP d'Inghilterra).

Poi arriva la tappa che segna la fine del girone d'andata del Mondiale e... lascia in eredità alla cabina di regia di Maranello un bilancio festoso per via della terza vittoria stagionale del monegasco, intaccato però dalla battuta d'arresto del madrileno e più ancora da un fardello di pensieri sul versante affidabilità, visto il rogo della F1-75 di Carlos e le noie al comando dell'acceleratore che hanno fatto temere il peggio per la missione-vittoria che Charles ha poi portato a termine con successo: un parziale domenicale di venticinque a zero, che diventa poi di trentadue a sei completando il bilancio con il bottino dei due ferraristi nella Sprint Race del sabato.

Sono ora trentasette i punti che separano Leclerc da Sainz, spazio nel quale fluttua Sergio Perez che - con i suoi 151 punti - si trova praticamente a metà strada tra i due piloti della Rossa ed in un certo senso segna il punto di non ritorno: lo spartiacque tra una classifica che autorizza ancora ambizioni iridate ed una che invece di speranze di titolo ne lascia ormai poche. Più che un weekend di relax, il tempo che separa il GP d'Austria sembra configurarsi - dalle parti di Maranello - come una sorta di vacanza-studio, laddove il compito dei vertici della Scuderia è quello di assegnare ruoli precisi e - viene da dire - ben distinti - tra Leclerc e Sainz. A metà strada di una stagione che aveva fin da subito indicato la via da seguire non si tratta più di opinioni ma di numeri. Quelli che hanno indicato il monegasco come il cavallino più adatto (quest'anno, almeno) per sfidare Verstappen e che richiedono due piloti motivati entrambi al massimo per l'altra sfida - apertissima - tra Ferrari e Red Bull, separate di cinquantasei punti (a favore) dei "Tori" nel Mondiale Costruttori: 359 punti a 303, con Mercedes terza a quota 237.

L'impresa è complicata anche per lo stesso Leclerc che ha riportato Maranello al successo diciannove anni dopo l'ultimo sigillo rosso di Michael Schumacher (doppietta 2002-2003), raggiungendo Alain Prost, Gerhard Berger e Carlos Reutemann a quota cinque vittorie al volante della Ferrari. Compagnia di grande prestigio ma - volendo proprio cercare il pelo nell'uovo - eredità non del tutto incoraggiante in ottica corsa al titolo (con la Rossa).