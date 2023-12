Sainz "rinvia" la nuova Ferrari: "Idee chiare solo nei test di febbraio a Sakhir"

FORMULA 1

Il madrileno rinvia i suoi piani di battaglia 2024 ai test invernali in programma tra poco più di due mesi in Bahrain

© Getty Images In attesa dell'ufficializzazione della data di lancio della nuova Ferrari (martedì 13 febbraio quella più gettonata) a Maranello si lavoro alacremente sulla monoposto con la quale Charles Leclerc e Carlos Sainz tenteranno nel 2024 l'attacco... al potere di Max Verstappen e della Red Bull, e prima ancora a strappare alla Mercedes (che quest'anno l'ha spuntata per tre soli punti) il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Sainz intanto raccomanda pazienza in questa fase dell'anno, rimandando le dichiarazioni d'intenti ai test invernali di Sakhir (da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio), che precederanno il debutto stagionale, la settimana dopo sulla stessa pista per il Gran Premio del Bahrain.

"Penso che dovremo aspettare fino ai test. Penso che sia incredibilmente difficile dire qualcosa di preciso. Al simulatore la macchina si sta comportando in modo diverso, sicuramente. Ma penso che fino a quando non metteremo nel serbatoio cento chili di carburante e monteremo gomme usate, sarà impossibile capire come la macchina si comporterà effettivamente a livello di gomme, di passo e di variazioni del passo stesso. Questo lo scopriremo solo in Bahrain, quando metteremo la macchina in pista. Nel frattempo possiamo solo concentrarci sull'incremento della performance in galleria del vento".