Rosberg: "Russell, Norris e Leclerc futuri campioni del mondo". Snobbati Piastri e Sainz!

VERSO IL 2024

Il campione del mondo del 2016 rende omaggio a Verstappen, poi mette sulla sua strada un tris di "guastatori"

© Getty Images "Dobbiamo solo rispettare il fatto che l'impresa di Verstappen rappresenti storicamente la più grande prestazione stagionale di tutti i tempi. Max si avvia diventare uno dei primi cinque piloti di tutti i tempi. È fenomenale. Spero che altre squadre o piloti possano dargli del filo da torcere. Mi aspetto che Lewis Hamilton e George Russell siano i primi candidati a tentare la missione, se la Mercedes confermerà i progressi che l'hanno portata a prevalere (per tre soli punti) sulla Ferrari nella corsa al secondo posto nel Mondiale Costruttori. Tra i potenziali campioni del mondo del futuro, oltre a George vedo anche Lando Norris e Charles Leclerc". In un'intervista a tutto campo (anzi, pista) con CityA.M., Nico Rosberg "lancia" i due piloti del team con il quale lui stesso è diventato campione del mondo nel ruolo di principali indiziati a mettere fine (o almeno un freno...) al trionfale incedere di SuperMax nell'albo d'oro del Mondiale da tre anni a questa parte.

© Getty Images

E se il pronostico del campione del mondo 2016 a favore di Mercedes non è particolarmente originale (Nico è a tutt'oggi ambassador della Casa di Stoccarda), stupisce un po' che nelle... previsioni iridate del tedesco di origini finlandesi - non ci sia la "rookie sensation" del 2023 Oscar Piastri. Certo, Rosberg sembra aver puntato il focus principalmente sul Mondiale che scatta il primo fine settimana di marzo (sabato 2) in Bahrain, ma la dimenticanza colpisce. Colpisce il giovane australiano, soprattutto, apparentemente relegato ad un ruolo secondario, al pari di colleghi che (vincenti e campioni... o meno) hanno buona parte della carriera alle loro spalle: come Fernando Alonso oppure Sergio Perez, entrambi reduci da una stagione parecchio movimentata, però su barricate opposte.

© Getty Images

Non solo Piastri, peraltro: Nico snobba anche Carlos Sainz, che pure ricorda lui stesso per origini familiari "da corsa" (e iridate), lifestyle magari, stile di guida pulito e carriera metodicamente costruita: con pieno merito, s'intende! Gongolano casomai Norris e Leclerc che - anche questo è un fatto - hanno fin qui raccolto molto meno di quanto abbiano seminato. Al resto provvederà in ogni caso la pista: è quanto con ogni probabilità pensano Oscar e Carlos, nel caso si siano imbattuti nel Nico-pensiero di fine stagione...!