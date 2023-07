Ricciardo, test con vista... sul 2024: in pista sulla RB19 di Verstappen

FORMULA 1

Il pilota australiano punta a tornare nel Mondiale l'anno prossimo con Alpha Tauri

© Getty Images A poco meno di otto mesi dal Gran Premio di Abu Dhabi con il quale - lo scorso 20 novembre - si è conclusa (almeno per ora) la sua carriera nel Mondiale, nel suo attuale ruolo di test driver e riserva Red Bull, Daniel Ricciardo si è messo per la prima volta al volante della RB19 nel primo dei tre giorni di test Pirelli sulla pista di Silverstone che domenica scorsa ha ospitato il Gran Premio d'Inghilterra. Oltre all'australiano, in pista gli altri Mick Schumacher con la Mercedes, Alexander Albon con la Williams e Pietro Fittipaldi con la Haas-Ferrari.

© Getty Images

"Qui mi trovo davvero bene e i piace molto quello che so facendo, però questo probabilmente non significa che vorrò farlo per i prossimi due o tre anni. È di sicuro qualcosa che mi serve ma ho intenzione di tornare in griglia di partenza l'anno prossimo. Sento di avere un lavoro da finire, quindi è importante restare concentrato e farmi trovare pronto".

Come dichiarato ai microfoni di ESPN, Ricciardo punta a rimettersi in gioco (anzi, in pista) fin dalla prossima stagione e se questa settimana il "nostro" è al volante della RB19 portata alla vittoria domenica scorsa da Verstappen (ma con il suo numero 3 sul musetto), le maggiori chances sono quelle di vederlo al via il prossimo anno con Alpha Tauri, verosimilmente al posto di Nyck De Vries. Prima però Daniel monterà di nuovo a bordo della Red Bull per una nuova sessione di test successiva al GP d'Italia di Monza, la pista sulla quale - nel 2021 - ha messo a segno su McLaren la sua ottava ed ultima vittoria in Formula Uno, l'unica con una squadra diversa dalla Red Bull.