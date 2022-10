Red Bull, Verstappen: "Cercheremo di rendere onore a Mateschitz in gara"

Max Verstappen si deve accontentare ma del secondo posto in griglia vista la penalizzazione di Leclerc: "Ho provato a dare tutto ma ci è mancato qualcosa. Di solito in gara andiamo più forte che in qualifica e anche nelle prove se avessimo scaldato di più le gomme avremmo potuto avere più soddisfazioni. Siamo comunque lì e ci aspettiamo una buona gara". Ovviamente il campione del mondo dedica un pensiero a Dietrich Mateschitz: "La sua scomparsa è una notizia brutta per tutti, ha significato molto per questo sport, per Red Bull e per me. Ha fatto tanto per la mia carriera e la mia vita, è un giorno difficile. Cercheremo di rendergli onore in gara".