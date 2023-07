Prove 3 Silverstone: Leclerc batte anche la pioggia, Albon non si ferma più

GP INGHILTERRA

Acuto del monegasco nel turno che precede la caccia alla pole del decimo appuntamento del Mondiale

© Getty Images La pioggia dimezza il terzo e ultimo turno di prove libere Gran Premio d'Inghilterra ma non lo vanifica, vista l'alta probabilità di pista bagnata in occasione delle qualifiche. Prima che lo storico asfalto di Silverstone diventasse scivoloso (allagato, nel finale), impedendo qualsiasi movimento nella classifica, era stato Charles Leclerc a mettere a segno il miglior tempo. Tra i più assidui in pista (avendo saltato per intero il secondo turno nel tardi pomeriggio di venerdì), il monegasco "stacca" una performance da un minuto, 27 secondi e 419 millesimi (fin qui il migliore del weekend), incappando poi in un testacoda a tempo scaduto. Alle sue spalle in classifica Alexander Albon che - terzo nelle prime due sessioni - fa un ulteriore passo avanti con la sempre più sorprendente Williams e contiene in 173 soli millesimi il gap dalla Ferrari numro sedici.

© Getty Images

Dietro a Leclerc e Albon, terzo tempo per Fernando Alonso con la Aston Martin (+0.365) e quarto per Pierre Gasly (Alpine) a 474 millesimi dalla vetta. Lewis Hamilton sigilla la top five con una Mercedes in crescita (George Russell è nono), mentre Max Verstappen (che non ha montato la gomma soft) non va oltre l'ottavo tempo (+0.847)per poi però fare la diferenza sul passo in condizioni di asfalto bagnato. Davanti all'implacabile olandese Logan Sargeant (che conferma lo straordinario stato di grazia della Williams) e Carlos Sainz che occupa la sesta casella della classifica. Ultimo tempo della prima pagina della classifica per Yuki Tsunoda con la Alpha Tauri. Non va oltre il quattordicesimo tempo Sergio Perez con l'altra Red Bull. Quotazioni nettamente in ribasso per McLaren: dodicesimo crono per Lando Norris, diciassettesimo per Oscar Piastri.