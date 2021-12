Più veloce, assolutamente decisivo: nuovo layout per il... capitolo finale di Abu Dhabi

FORMULA 1 VERSO ABU DHABI

Un anno fa a Yas Marina Verstappen si impose su Bottas ed Hamilton ma il tracciato di Abu Dhabi non è più lo stesso...

di

STEFANO GATTI

Un tracciato più filante, più scorrevole e veloce rispetto al passato è quello che attende Max Verstappen ed il resto della patuglia del Mondiale per lo showdown di Abu Dhabi. Il tracciato di Yas Marina, sul quale un anno fa l'olandese della Red Bull chiuse con una vittoria in qualche modo... profetica l'ultimo GP della stagione, è stato modificato e riasfaltato tra agosto ed ottobre di quest'anno. Un lifting che - in una sfida nel quale nulla è lasciato la caso - potrebbe rivestire un ruolo molto importante, potenzialmente decisivo.

Sono tre i settori del circuito che sono stati ridisegnati e riasfaltati a cura degli specialisti italiani dello Studio Dromo di Jarno Zappelli, ai quali recentemente era stato affidato lo stesso compito per l'aggiornamento del Paul Ricard e di Zandvoort. Le modifiche strutturali apportate comportano un leggero accorciamento del tracciato a cinque chilometri e 281 metri e una riduzione del numero delle curve da ventuno a sedici.

La vecchia sequenza delle curve 5 ,6 e 7 è stata eliminata a favore di una sola piega (la nuova 5) più veloce della combinazione precedente e favorevole - nell'opinione dei progettisti - ad un incremento delle opportunità di sorpasso.

L'intera sequenza dalla 12 alla15 è stata completamente raccordata nella nuova curva 9, leggermente sopraelevata, in un certo senso... all'ultima moda: quella della 3 di Zandvoort e della 13 di Jeddah, con un grado di sopraelevazione molto più simile a quello della "Corniche" saudita. L'eliminazione della vecchia sequenza di curve (a camber negativo) e l'aumentata velocità di percorrenza garantita dai cinque gradi di sopraelevazione e dal disegno più "tondo" permetterà ai piloti di portare molta più velocità alla staccata della curva 11, aumentando anche in questo caso le chances di sorpasso.

Terza ed ultima area di intervento quella delle vecchie curve 17, 18, 19 e 20 che - ugualmente raccordate e più filanti - diventano le nuove 12, 13,14 e 15.

Secondo Jarno Zappelli, le modifiche garantiranno un sostanziale equilibrio tra le monoposto ed in particolare tra Red Bull e Mercedes. In passato le Frecce Nere erano leggermente favorite ad Abu Dhabi dalla presenza di due lunghi rettilinei, mentre la Red Bull si era dimostrata la più veloce nei tratti più guidati ed in particolare nel terzo ed ultimo settore di Yas Marina. Dodici mesi fa Verstappen dominò (dalla pole position) l'ultima tappa del Mondiale dallo spegnimento del semaforo alla bandiera a scacchi. Senza dimenticare che Hamilton si era aggiudicato il suo ultimo titolo due mesi prima in Turchia e che lo stesso Lewis - al rientro dopo aver saltato il GP-bis di Sakhir per positività al Covid - corse in non perfette condizioni di forma e soprattutto si accontentò (controvoglia) del terzo gradino del podio, permettendo così a Valtteri Bottas di conquistare i punti necessari per chiudere il Mondiale alle spalle del compagno di squadra e davanti allo stesso Verstappen.