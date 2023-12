Piastri, un anno da Oscar: "Tante aspettative su di me, ora so di potermela giocare"

FORMULA 1

In un'intervista esclusiva con Autosport, il ventiduenne australiano raccomta la sua stgaione da rookie nel Mondiale

© Getty Images "È stato davvero bello, fin dall'inizio. Mi sono sempre sentito parte della squadra. Il rapporto con Norris è stato molto buono fin da subito, soprattutto il nostro rapporto di lavoro. Abbiamo sempre fornito un feedback molto simile sulla macchina e questo credo sia stato importante sia per noi due, sia per gli ingegneri. Certo, ci sono lievi differenze qua e là, ma in linea di massima abbiamo lo stesso tipo di approccio di base: poi ci siamo conosciuti sempre meglio nel corso dell'anno. La svolta della nostra stagione è arrivata a Silverstone, nel GP di casa. Ora mi sento perfettamente inserito in squadra e non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno. Buona parte del senso di fiducia - per giusto o sbagliato che sia - deriva dai risultati e penso che a volte ne basti anche solo uno per darti la convinzione di potercela fare". Più che un bilancio, un manifesto programmatico: è quello che Oscar Piastri ha tracciato in una conversazione con Autosport al termine della sua stagione d'esordio in Formula Uno, chiusa con il nono posto nella classifica piloti, impreziosita dal suo primo passaggio sul gradino più alto del podio, anche se "solo" nel formato Sprint, alla vigilia del GP del Qatar. E se il suo compagno di squadra Lando Norris ha fatto molto meglio di lui sul "lungo" (sesto con 205 punti, più del doppio di Oscar, che ne ha totalizzati 97), la sfida interna è destinata ad accendersi e - potenzialmente - a deflagrare nel 2024.

© Getty Images

"Per quanto mi riguarda, ho sempre cercato di non guardare i risultati, e di pensare a come sentivo la macchina e a quanto bene penso di aver guidato. In Formula Uno hai un confronto davvero diretto solo con il tuo compagno di squadra e da questo punto di vista Lando è stato un ottimo punto di riferimento. Quindi, in un certo senso, almeno all'inizio, vedere come me la cavavo è stato un po' un metro di misura per me stesso. Probabilmente questa è stata la cosa che mi ha dato la fiducia, poi durante l'anno sono arrivati anche i risultati. Ora so che posso giocarmela alla apri con i miei colleghi e - con la certezza di correre con questo team per altri tre anni almeno - la fiducia è al massimo livello. Ho cercato di sdrammatizzare, ma c'erano molte aspettative all'inizio dell'anno. Con il record che avevo nelle categorie minori, avevo tanti occhi puntati addosso e questo non rende le cose esattamente facili. Per quanto mi riguarda, volevo solo provare a fare quello che ero stato in grado di fare nelle categorie minori".

© Getty Images

"Il Gran Premio di Gran Bretagna è stato sicuramente il mio weekend più completo dell'anno, o almeno uno dei primi due. Essendo anche la gara di casa del team, abbiamo avuto molto supporto dal pubblico e anche molta attenzione da parte dei media. Quest'ultima non è una mia priorità, ma credo sia importante avere persone che parlano bene di te. Quello è stato davvero il primo fine settimana nel quale sento di aver ottenuto il massimo da me stesso'".

"Trasferirmi nel Regno Unito abbastanza giovane e quindi prendere una decisione importante per seguire il mio sogno mi ha insegnato tanto, potenzialmente prima di altri. Certo, abbiamo così tante gare che in un certo senso, invece di staccare la spina per qualche settimana, ora è per un giorno o due. Quindi... ci sto un po' lavorando. Penso però che sia molto importante staccare la spina. Questo è un lavoro, la pressione è altissima. Allo stesso tempo, sono una delle venti persone al mondo che possono guidare una macchina di Formula Uno, e so che sarei molto più infelice se non fossi una di loro. Devi ricordare l'elemento passione. È per questo che tutti noi iniziamo a correre: perché ci divertiamo. Poi quando diventa un lavoro non è sempre facile ricordarsene. Perché la faccenda si fa molto seria, c'è molto in gioco: non solo per me, ma per molte persone del team. Se non mi piacesse così tanto, non lo farei".

© Getty Images

"Sono piuttosto ottimista per la prossima stagione. Siamo in una buona posizione al momento, abbiamo molto... slancio, ma non si sa mai cosa tirerà fuori la concorrenza. Abbiamo visto quello come è cresciuta Aston Martin durante tra la fine del Mondiale 2022 e l'inizio di questo: dal giorno alla notte, e non c'è ragione per cui non possa capitare di nuovo, magari anche a Mondiale in corso, come tra l'altro abbiamo fatto proprio noi. Penso che siamo in una posizione davvero buona, e penso che la squadra stia lavorando molto bene. Nella seconda metà del 2023 abbiamo corso stabilmente nella parte alta della classifica, come alla McLaren non succedeva più da più o meno un decennio".