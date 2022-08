Orange tendente al Rosso: Ferrari a caccia dei premi di consolazione tra Zandvoort e Monza

FORMULA 1

Nei prossimi due appuntamenti del calendario la Scuderia punta a lanciare segnali di vitalutà dopo la doppietta Red Bull in Belgio

© Getty Images Per la Ferrari, l'unico modo di vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il ritorno in pista a Spa-Francorchamps è quello di mettere in cassaforte un parziale di 23 a 12 (punti) nei confronti della Mercedes, sulla quale la Scuderia può ora vantare un margine di 46 lunghezze al secondo posto del Mondiale Costruttori. Poco più di un premio di consolazione al termine di un weekend che ha di fatto segnato la resa nella rincorsa al titolo piloti.

Il ritardo di Charles Leclerc da Max Verstappen nella generale infatti sfiora ormai quota cento: 284 punti per l'olandese che ha ormai saldamente in pugno il bis iridato, 186 per il ferrarista monegasco che oltretutto incassa tra le Ardenne il sorpasso in classifica da parte di un Sergio Perez di suo tutt'altro che irresistibile ed al tempo stesso ben ancorato dentro l'abitacolo della Red Bull. Di fatto, la missione iridata ferrarista era già dall'anno scorso "puntata" sul 2023 ma - altrettanto sostanzialmente - lo straordinario avvio di questa stagione giustificava ben altre aspettative ed imponeva un cambio di passo che dalla pista (quella di Sakhir e quella di Melbourne in particolare) non si è evidentemente tradotto all'atteggiamento mentale.

Storia (anche) di una Red Bull che, risolti i problemi iniziali di affidabilità, ha potuto contare su un Verstappen superlativo ed in crescita continua, capace di vincere nove dei quattordici GP fin qui disputati, anche a colpi di tre di fila alla volta: da Imola a Barcellona passando per Miami e più recentemente dal Paul Ricard proprio a Spa-Francorchamps via Budapest...

Una possibile inversione di tendenza era stata paventata dall'uno-due di Silverstone (dove Sainz aveva conquistato la sua prima vittoria) e Spielberg, dove Leclerc aveva fatto tris. Due vittorie nel pieno di un'estate rovente, con... temperature d'esercizio ideali per la F1-75. A posteriori però solo due (bellissimi ) episodi, all'interno di una stagione ormai messa sotto chiave dai Tori.

© Getty Images

A Zandvoort ed a Monza (le due prove che completano il trittico da ritorno a scuola dopo la pausa estiva) e poi nel finale overseas del Mondiale, non mancheranno - anche solo per il calcolo delle probabilità - le chances della Ferrari di incrementare un bottino che già ora - senza stare a sottilizzare sul numero dei GP in calendario, comunque oltre quota venti - è il più ricco dal 2019 a questa parte, con discrete chances di pareggiare almeno i conti con le sei vittorie del 2018 (a firma Vettel e Raikkonen).

© Getty Images

Ci sono prima di tutto, anche in ordine cronologico, i due appuntamenti del GP d'Olanda e del GP d'Italia. Vincere a casa del nemico e/o farlo a Monza nel centenario dell'Autodromo Nazionale costituirebbe altrettanti motivi d'orgoglio, due increspature (e magari altre ancora) nella marcia trionfale di Verstappen. Di più quest'anno nessuno è autorizzato a sperare. La "Forza" si cala ogni fine settimana di gara nell'abitacolo della RB18 numero trentatré. Abbiamo desiderato (di più: vagheggiato) per anni una Formula Uno nella quale il pilota facesse la differenza sulla macchina ed oggi ce l'abbiamo: la forbice prestazionale tra Verstappen e Perez a parità di mezzo meccanico ne è la controprova. Purtroppo a farne le spese è la Ferrari. Il Predestinato (come viene definito) ed il suo affidabilissimo compagno di squadra per quest'anno devono farsene una ragione.