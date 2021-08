Nuove prove "irrilevanti": la FIA boccia il ricorso Aston Martin e conferma il podio del GP d'Ungheria

FORMULA 1

Secondo al traguardo, il tedesco era stato squalificato per l'insufficiente quantità di carburante rimasta nel serbatoio della sua monoposto.

I commissari della Federazione Automobilistica Internazionale (FIA) hanno respinto la richiesta di revisione della squalifica di Sebastian Vettel al recente GP d'Ungheria avanzata dal team Aston Martin, causata dall'insufficiente quantità di carburante prelevata dall'AMR01 del tedesco al termine della gara. A seguito di un'audizione in videoconferenza, i commissari hanno stabilito che le "nuove" prove fornite dal team britannico non giustificavano una revisione della loro decisione.

Il podio di Carlos Sainz all'Hungaroring è... salvo. Quarto al traguardo, il ferrarista aveva ereditato il terzo gradino del podio (alle spalle di Esteban Ocon e di Lewis Hamilton) dopo l'estromissione dalla classifica di Vettel, autore di una grande performance - secondo come già ad inizio giugno a Baku - ma poi estromesso dalla classifica nella serata di domenica 31 luglio scorso, diverse ore dopo la conclusione dell'undicesima tappa iridata. Le nuove prove portate dal Team Principal Otmar Szafnauer, dal Direttore Tecnico Andrew Green e dal Direttore Sportivo Andy Stevenson sono state giudicate tali ma in ogni caso irrilevanti ai fine di una revisione della decisione presa nel dopogara del GP d'Ungheria. Per ottenerla infatti - secondo i commissari - Aston Martin non si sarebbe dovuta limitare a spiegare perché nel serbatoio della monoposto numero 5 fosse rimasto meno di un litro di carburante (pompa benzina difettosa), ma avrebbe dovuto presentare le prove che ne fosse presente la quantità necessaria al prelievo.