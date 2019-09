Monza, marea rossa da record: "Un GP storico"

200MILA TIFOSI

Ha vinto Leclerc, ha vinto la Ferrari, ha vinto l'Aci Milano e ha vinto l'Autodromo di Monza. Festa per tutti con una domenica che finisce diretta nella storia perché la Rossa ha rotto un digiuno di nove anni nel GP di casa. Meglio non poteva andare la 90.esima edizione della gara italiana: "E' stata una settimana record per la manifestazione motoristica più importante d'Italia: sono giunti in Autodromo 200mila tifosi in tutto il weekend con un incasso lordo di 15 milioni di euro", ha sottolineato il presidente dell'Automobile Club Milano Geronimo La Russa.

Un GP nel segno del numero 90: "Oltre alla 90.esima edizione, la Ferrari ha festeggiato i 90 anni della Scuderia e l'evento organizzato insieme in Piazza Duomo a Milano è stato qualcosa di unico. In più vorrei ricordare che nel 1992 l'ACI Milano impiegò solo 90 giorni per costruire l'Autodromo, il Tempio della Velocità".

La marea rossa ha invaso il circuito, ma è già tempo di pensare al futuro perché si correrà a Monza almeno fino al 2024 visto l'accordo siglato con Liberty Media: "C'è soddisfazione da parte di tutti e siamo già proiettati al centenario dell'Autodromo del 2022. Vogliamo rendere l'impianto ancora più moderno e per questo la convenzione siglata tra ACI e Comune di Monza per 10 anni è un passo molto importante", ha sottolineato La Russa.

I progetti sono tanti: "Dobbiamo migliorare l'accesso al circuito e stiamo già studiando una soluzione. Il primo passo sarà quello di dividere i pedoni dagli automobilisti. Poi vogliamo creare un ingresso iconico e funzionale dell'Autodromo: il Comune di Monza ci ha gentilmente offerto e ceduto un'area dove andremo a realizzarlo".