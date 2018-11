Mick Schumacher: "Confronti con mio padre? Lui è il migliore"

24/11/2018

"Non c'è problema con i confronti con mio padre". Parola di Mick Schumacher che ha parlato in un documentario della tv tedesca Rtl che sarà trasmesso prima delle qualifiche del GP di Abu Dhabi. A 19 anni Schumi jr ha appena vinto il titolo europeo di Formula 3 e vuole intraprendere una carriera di successo in monoposto. "Mio padre è il migliore, ed è per questo che e' il mio modello" dice Mick. "Anche altri campioni del mondo si confrontano con mio padre" ha detto ancora.