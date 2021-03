L'olandese volante segna la via ma Mercedes è in scia e la Ferrari c'è

Max Verstappen conferma i risultati dei test di metà marzo e si prende il miglior tempo nei primi sessanta minuti di prove libere del Mondiale 2021 in Bahrain. Il pilota olandese stacca di 298 millesimi Valtteri Bottas con la Mercedes e di 503 Lando Norris con la McLaren-Mercedes. Il sette volte iridato Lewis Hamilton chiude quarto (+0.527) davanti alla migliore delle Ferrari, quella di Charles Leclerc (+0.599). Carlos Sainza è ottavo. Sedicesima performance per il rientrante Fernando Alonso: penultimo ed ultimo tempo per le Haas-Ferrari di Mick Schumacher e Nikita Mazepin.