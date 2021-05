Libere 3 Montecarlo: Verstappen batte le Ferrari; Sainz davanti a Leclerc; 7. Hamilton, Schumacher sbatte al Casinò

GP MONACO F.1 PROVE LIBERE 3

Il pilota olandese precede le Ferrari al termine della terza ed ultima sessione di prove libere sul tracciato cittadino monegasco.

di

STEFANO GATTI

Un incidente di Mick Schumacher (per fortuna incolume) nelle ultime battute mette fine in anticipo al terzo turno di prove libere del GP di Montecarlo nel quale le Ferrari si confermano ai vertici ma devono cedere il comando della classifica a Max Verstappen. Il numero uno della Red Bull stacca il miglior tempo in 1.11.294, con 47 millesimi di secondo su Carlos Sainz che fa meglio del compagno di squadra Charles Leclerc, terzo a 258 millesimi. Mercedes solo quarta con Valtteri Bottas e settima con Lewis Hamilton.

Mancano solo le Mercedes dalla parte altissima della classifica delle Libere 3 e se Valtteri Bottas è riuscito nel finale a metterci una pezza guadagnando la quarta posizione alle spalle di Verstappen e delle Rosse, Lewis Hamilton non si è spinto oltre il settimo tempo, dietro anche alla Red Bull di Perez ed alla McLaren di Norris nella graduatoria di un turno caratterizzato da molti errori, dritti ed anche da due incidenti: quello di Nicholas Latifi all'uscita della seconda curva delle Piscine (un "classico" monegasco", con il cordolo che lancia la monoposto verso il guard-rail) e quello di Mick Schumacher all'attacco della discesa verso il Mirabeau. Danni pesanti per la VF-21 del pilota tedesco che non ha comunque riportato conseguenze fisiche. Nemmeno i big sono stati esenti da errori sull'insidioso tracciato cittadino, oltretutto "green" a causa della pioggia delle ore notturne che ha lavato via la gommatura delle prove del giovedì (ed anche quella lasciata venerdì dalle altre categorie impegnato nel weekend). Charles Leclerc in particolare è incappayo in un "dritto" a Sainte-Devote. Sulla pista di casa il monegasco "paga" a fine turno un ritardo di 258 millesimi da Verstappen e di 211 dal compagno di squadra. Lo spagnolo è apparso in forma strepitosa e - al netto del mistero Mercedes - Sainz e Leclerc si apprestano ad una qualifica nella quale potrebbe esserci addirittura la chance di una SF21 sulla prima fila dello schieramento di partenza.

Nella top ten della classifica anche Kimi Raikkonen, Pierre Gasly e Sebastian Vettel, in fila dall'ottava alla decima piazza mentre Antonio Giovinazzi (undicesimo ad un secondo e 245 da Verstappen) legittima le speranze Alfa Romeo di un passaggio di entrambe le C41-Ferrari al Q2. Solo tredicesimo Daniel Ricciardo che incassa praticamente un secondo intero dal proprio compagno di squadra Norris e proprio su di un tracciato sul quale l'australiano puntava (e punta ancora, vista l'imprevedibilità di questo GP) per cambiare il senso del suo fin qui deludente avvio di stagione.

Alle spalle di Ricciardo, sorprende Mick Schumacher: prima con il suo ottimo quattordicesimo tempo appunto, poi con l'errore al Casinò nelle battute finale del turno. Haas comunque meglio del solito, sul piano della performance, visto che Nikita Mazepin non è distante: sedicesimo tempo per il moscovita. Passi avanti che si spiegano anche con la deludente esibizione della Alpine nel proprio secondo GP di casa: Fernando Alonso è quindicesimo (a separare proprio le due Haas), Esteban Ocon addirittura ventesimo ed ultimo. Per lo spagnolo evidentemente (due volte vincitore del GP) e per Ricciardo (primo nel 2018) i trascorsi vincenti tra guard rails e marciapiedi non hanno per ora avuto l'effetto "rigenerante" che ha invece spinto nella top ten Raikkonen e Vettel, loro pure capaci in passato di tagliare per primi il traguardo di Montecarlo.