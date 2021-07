Libere 2 Budapest: Mercedes sale in cattedra: Bottas precede Hamilton e  Verstappen. Ferrari fuori dalla top ten

GP UNGHERIA F.1 PROVE LIBERE 2

Miglior tempo del finlandese nel secondo turno di prove libere dell'undicesimo appuntamento del Mondiale, in ritardo le Ferrari

di

STEFANO GATTI

Battuta da Verstappen nel primo turno di prove libere del GP d'Ungheria, la Mercedes ha messo la... freccia (nera) ed ha chiuso al comando la seconda sessione con Valtteri Bottas, per tutta la giornata più veloce di Lewis Hamilton, battuto di 27 millesimi nella FP2. Terzo tempo per il leader del Mondiale, staccato di 298 millesimi. Esteban Ocon strappa a sorpresa il quarto tempo con la sua Alpine. Passo indietro Ferrari: undicesimo tempo per Charles Leclerc, dodicesimo per Carlos Sainz, entrambi a quasi un secondo e mezzo di ritardo da Bottas.

Il secondo turno di prove libere del GP d'Ungheria rimescola le carte e ricaccia indietro - fuori dalla top ten - una Ferrari misteriosa e soprattutto molto lontana dalla parte alta della classifica dei tempi: non un buon segno, nell'ottica di una delle qualifiche più importanti dell'anno in chiave-gara. Un secondo e 358 millesimi di ritardo dal leader Bottas per Leclerc ed uno e 429 per Sainz, rimasti a fine turno sulla soglia della top ten. In forma come si conviene ad un pilota in cerca di... un posto al sole (e magari all'Alfa Romeo) per il 2022, Bottas ha battuto Hamilton in entrambi i turni della giornata ed ha chiuso al comando il venerdì ungherese, complice il passo indietro di Verstappen, che era stato il più brillante in mattinata. Red Bull si "consola" con la rimonta di Sergio Perez (autore del quinto tempo) in un fase di campionato molto calda, nella quale (vale il discorso di Bottas) le due corazzate che si giocano il Mondiale devono poter contare anche sui "secondi".

Sesta in mattinata con Fernando Alonso, Alpine conferma la propria competitività all'Hungaroring con il quarto tempo (anche se a 747 millesimi dalla vetta) del redivivo Esteban Ocon che si mescola ai big e mette la Red Bull di Perez appunto e l'Alpha Tauri di Pierre Gasly tra sè ed Alonso, autore del settimo tempo ad un secondo e 157 millesimi da Bottas. Disertatata... dalla Ferrari, la top ten si completa con la buona performance di squadra di Aston Martin (Sebastian Vettel ottavo, Lance Stroll decimo) e con il nono tempo di Lando Norris. L'altra MCL35M papaya di Daniel Ricciardo fa capolino in quattordicesima posizione, in scia alle Ferrari e davanti alla C41 Alfa Romeo di Kimi Raikkonen che dà il via a quello che è in un certo senso il suo GP di casa (in tempi "normali"l 'affluenza finlandese a Budapes è storicamente notevole) dopo avere ceduto il volante della sua monoposto a Robert Kubica per la mattinata. Non va invece oltre il diciannovesimo tempo Antonio Giovinazzi.