Libere 1 Sakhir: Gasly davanti a Leclerc e Sainz; 4. Russell, 5. Verstappen, Hamilton solo 7.

GP BAHREIN PROVE LIBERE 1

Il Mondiale si apre con il miglior tempo del francese di Alpha Tauri nel primo turno di prove libere del Gran Premio del Bahrein.

di

Stefano Gatti

È di Pierre Gasly il miglior tempo nella sessione di prove libere che apre il Mondiale a Sakhir. Il francese di Alpha Tauri precede le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, staccando di 364 millesimi il monegasco e di 418 il madrileno. Mercedes davanti a Red Bull: George Russell (gomma rossa come Gasly) stacca il quarto tempo (+0.436) davanti a Max Verstappen (+0.549). A separare il campione in carica da Lewis Hamilton (settimo a 750 millesimi dalla vetta) è la Aston Martin di Lance Stroll. Getty Images

Ferrari subito protagonista nell'esordio del Mondiale a Sakhir: è la Scuderia di Maranello a mettere a segno la miglior performance di squadra nel turno inaugurale del GP del Bahrein, con il secondo ed il terzo tempo alle spalle di Gasly. Senza dimenticare che il francese ha chiuso al comando grazie anche all'extra-grip garantita dalla mescola di vantaggio in termini di pneumatici.

Getty Images

Distacchi comunque ridotti nei quartieri altri della classifica: i primi dodici (da Gasly al connazionale Ocon) sono racchiusi nello spazio di un solo secondo ed un vantaggio di soli diciotto millesimi tra Sainz e Russell (lui pure in pista con le "rosse" - nel senso degli pneumatici). Il neo-pilota Mercedes si è messo alle spalle Verstappen e Stroll, quest'ultimo bravo ad infilarsi tra il campione in carica e Lewis Hamilton. A completare la prima "top ten" dell'anno sono Fernando Alonso, YukiTsunoda e Sergio Perez. Per il messicano il 2022 inizia come era terminato il 2021: vale a dire lontano da Verstappen.

Getty Images

Nella seconda metà della classifica è da segnalare l'undicesima prestazione del rookie cinese Guanyu Zhou. Per Alfa Romeo Sauber il rovescio della medaglia è rappresentato da Valtteri Bottas. Nessuun giro cronometrato per il finlandese ex-Mercedes, fanalino di coda della classifica. Complessivamente buono il debutto della Williams: il "fatal" (per Hamilton) Latifi è tredicesimo, il rientrante Albon quindicesimo. Tra il canadese ed il britannico di origini thai si infila Nico Hulkenberg che ha preso il posto di Sebastian Vettel al volante dell'Aston Martin. Tutta da rivedere la McLaren: Lando Norris e Daniel Ricciardo sono sedicesimo e diciassettesimo, ad oltre due secondi da Gasly. Alle spalle dei due piloti "orange" solo le Haas-Ferrari di Schumacher e dell'altro "cavallino di ritorno" Magnussen (vecchia storia...). Oltre al già citato Bottas, naturalmente.