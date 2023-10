Leclerc: "Weekend difficile, sorpreso dal passo Mercedes". Vasseur: "Ci rifaremo ad Austin"

GP QATAR F1

Il monegasco sorpreso dalla mancanza di passo della Rossa rispetto alla diretta rivale Mercedes

© Getty Images "Questo fine settimana abbiamo fatto più fatica del previsto, soprattutto in gara e soprattutto nello stint centrale con le medie. Le nostre avevano due time attack alle spalle, quelle di alcuni dei nostri avversari uno solo. Abbiamo avuto molto graining, che ci ha fatto perdere tanto. Sapevano di non avere chances di stare con le McLaren ma pensavamo di potercela giocare con Mercedes e Aston Martin. Con questi ultimi in effetti è andata così ma le Mercedes erano davvero troppo veloci per noi". Charles Leclerc non nasconde la delusione per l'esito di un GP che ha visto lui e la Ferrari (orfana di Sainz) accontentarsi di un posto al margine basso della top five.

© Getty Images

Il bilancio del fine settimana ferrarista lo traccia il Team Principal Frederic Vasseur che spiega le circostanze del forfait di Sainz e offre il suo punto di vista sul terzo titolo di Max Verstappen:

"È stato un fine settimana difficile: non solo per la questione gomme e per i cordoli ma anche per il vento, le alte temperature e - venerdì - la sabbia in pista. Noi al muretto non possiamo lamentarci, per i piloti in macchina è stato invece molto difficile. Le condizioni erano davvero estreme. Le Mercedes sono andate più forte, ad Austin dovrebbe esserci più equilibrio tra noi e loro. Leclerc ha perso molto nel tratto centrale della gara: sia per il traffico in pista che per il fenomeno del graining sulle gomme. Abbiamo avuto un deficit di passo, anche se non enorme. Per quanto riguarda Sainz, per regolamento non c'era modo di scoprire prima il problema al sistema di alimentazione. La perdita era grossa, forse è dovuta ai passaggi sui cordoli nella giornata di sabato e - quando ce ne siamo accorti - non c'era più tempo per rimediare. C'è qualcosa da rivedere, su questa pista, ad iniziare dai cordoli. È stata trovata una buona soluzione dal punto di vista della sicurezza ma a livello assoluto non è di certo quella ideale. Verstappen tra i più grandi di tutti i tempi? Credo sia ancora presto. Di lui però mi sorprende il fatto che non commetta mai errori ed anche quando fatica - come a Singapore - lui riesce a reagire. Però non è ancora tra i grandissimi e noi speriamo di dargli presto filo da torcere".