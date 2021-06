La tripletta autunnale della F.1 cambia rotta: GP della Turchia al posto di quello di Singapore

FORMULA 1

La gara di Istanbul tappa centrale del triplo appuntamento che inizia con il GP di Russia e tremine (per ora) con quello del Giappone.

Formula 1 ha annunciato il ritorno nel calendario di questa stagione del Gran Premio della Turchia che avrà luogo il primo fine settimana di ottobre (domenica 3) all'Intercity Istanbul Park, prendendo così il posto del Gran Premio di Singapore di Marina Bay, cancellato per il perdurare delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria. Lo stesso GP di Turchia (nel quale l'anno scorso Lewis Hamilton si era laureato per la settima volta campione del mondo) era stato rinviato per gli identici motivi.

Così Stefano Domenicali ha commentato il rientro del GP della Turchia nel calendario:

"Siamo felici di tornare a correre in Turchia ed all'Intercity Istanbul Park. Speriamo di assistere ad un'altra fantastica gara su una delle piste più belle del mondo. Ringraziamo il management del circuito per l'impegno nel rendere possibile questo evento. Abbiamo dimostrato di poterci adattare alla situazione. C'è grande interesse per il nostro sport da parte di diverse località interessate ad ospitare un Gran Premio".