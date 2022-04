John Elkann: "Lavorare come team: lo spirito per Imola e per il resto della stagione"

FORMULA 1

Il presidente della Casa di Maranello dà l'appuntamento ai tifosi al GP dell'Emilia Romagna di fine mese.

"Due anni fa dichiarammo che avremmo dovuto lavorare sodo per tornare ad essere competitivi e, dopo due stagioni difficili, il campionato 2022 è iniziato in modo emozionante. Come tutti i nostri tifosi, sono contento di essere tornati a competere al livello più alto". Nel corso dell'assemblea degli azionisti Ferrari, John Elkann ha dato spazio anche al convincente inizio di stagione del Cavallino Rampante, con due vittorie su tre gare e la prima posizione sia nel Mondiale Piloti che in quello riservato ai Costruttori. Getty Images

Il focus si sposta ora sull'appuntamento-chiave di Imola, dove nel weekend del 22-24 aprile è in programma il Gran Premio dell'Emilia Romagna e dove verosimilmente il presidente ferrarista non mancherà di far visita ai suoi.

"Sappiamo che la stagione è appena iniziata e in Formula Uno sei sempre circondato da una serrata competizione. Dobbiamo lavorare come team per ottimizzare ogni aspetto della nostra performance. Questo è lo spirito e l'approccio che voglio vedere a Imola e nel corso della stagione".