John Elkann: "Celebriamo il 75esimo anniversario della prima uscita di una Ferrari dalla fabbrica"

FORMULA 1

La nuova monoposto debutterà in pista nei test precampionato in programma nelle seconda metà di febbraio a Barcellona.

di

Stefano Gatti

"La monoposto che la Scuderia schiererà nel Campionato di Formula 1 2022 si chiamerà F1-75. La sessantottesima vettura costruita dalla Ferrari per la Formula 1 unisce il nome della categoria al numero 75 che fa riferimento all’anniversario che nel 2022 celebra l’azienda. Proprio a Maranello, infatti, il 12 marzo 1947 Enzo Ferrari accendeva per la prima volta il motore della 125 S". Queste le prime righe del comunicato con il quale la Ferrari ha annunciato il nome della nuova monoposto che sarà presentata nel primo pomeriggio di giovedì 17 febbraio.

“La Formula 1, con il suo spirito di competizione e innovazione, è sempre stata fondamentale per la Ferrari e ha avuto un ruolo guida nello sviluppo delle nostre vetture stradali. Dunque quest’anno, in cui celebriamo il 75esimo anniversario della prima uscita di una nostra vettura dai cancelli della fabbrica, abbiamo deciso di onorare quello spirito chiamando la nostra vettura 2022 F1-75”.

Così il presidente della Casa di Maranello John Elkann ha motivato la scelta del nome assegnato alla monoposto con la quale Charles Leclerc e Carlos Sainz affronteranno il Mondiale al via il prossimo 20 marzo in Bahrein. L'appuntamento più vicino però è quello di giovedì 17 febbraio alle quattordici in punto, quando saranno svelate le linee e la livrea della F1-75, nome che... manda in pensione l'anonima sigla di progetto "674" e che - pur essendo ugualmente "essenziale" - rimanda ai tre quarti di secolo di storia del Cavallino Rampante. Che è poi parte fondamentale e "fondante" della Formula Uno stessa!

Otto giorni dopo lo svelamento maranelliano (o meglio online come prassi ormai da anni: prima per ragioni economiche, più recentemente legate all’emergenza sanitaria), la monoposto scenderà in pista nei test precampionato in programma appunto da mercoledì 23 a venerdì 25 a Barcellona. Dove, oltre alle singole monoposto debutterà la nuova era della Formula Uno. Dalla Spagna le squadre faranno rientro nelle rispettive factories per analizzare i dati dei primi tre giorni di lavoro in pista del nuovo anno, in vista della seconda ed ancora più importante sessione di test a Sakhir, in programma da giovedì 10 a sabato 12 marzo sulla pista che - il weekend successivo - ospiterà il Gran Premio del Bahrein.