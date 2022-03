Imola, futuro assicurato: Gran Premio in riva al Santerno per altri cinque anni

Aspettando il ritorno della Ferrari ai massimi livelli, il Made in Italy continua ad andare forte in Formula Uno e continuerà a farlo nei prossimi anni. E se Gran Premio d'Italia è già confermato nella sua tradizionale "casa" di Monza fino al 2025, è in dirittura d'arrivo il rinnovo per cinque anni dell'accordo tra ACI e Liberty Media per Imola, tornata nel 2020 nel giro iridato nell'insolita data autunnale e poi l'anno scorso in quella più tradizionale della primavera.