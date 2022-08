Il vuoto alle spalle: prova del nove per Max, Hamilton stecca, game over per Leclerc 

PAGELLE DA SPA-FRANCORCHAMPS

Nel quattordicesimo atto del Mondiale il campione in carica conferma il suo stato di grazia ed eclissa ancora una volta la concorrenza.

© Getty Images MAX VERSTAPPEN: 10 E LODE Tanto vale: ormai anche gli urlatori seriali si sono arresi e "lanciano" Max vero il bis iridato. Non ne ha bisogno, perché nel suo secondo GP di casa l'olandese fa la prove generali per il primo e la probabile passerella simil-iridata in programma tra le curve natie di Zandvoort. Settembre orange, viene da dire. Intanto torna dalle ferie come a noi umani non riesce mai: rigenerato senza peraltro essersi mai stancato. Di vincere, nel suo caso.

CARLOS SAINZ: VOTO 7,5

Compitino ad alta intensità svolto senza falle: dalla pole obbligata (dell'infallibile Perez trattiamo sotto) ma comunque ereditata alla missione podio. Certo, il gradino è quello più basso ma il trend del Mondiale è quello. C'è ormai poco da fare, c'è ormai poco da festeggiare, poco o nulla da criticare.

© Getty Images

ALEXANDER ALBON: VOTO 7

La Williams cresce in proporzione più di Alfa Romeo e Haas ma il suo compagno di squadra Latifi traccheggia laggiù, as usual. Quindi il thai britannico ha dei meriti specifici, che gli vanno riconosciuti. Certo, occorre fare una premessa: siamo tutti più acondiscendenti con chi è stato tritato da Verstappen, ciò che ingigantisce ancora di più il campione in carica e, appunto, intenerisce nei confronti delle vittime da lui fatte lungo il cammino.

CHARLES LECLERC: VOTO 6,5

Perde con garbo e paga il conto più salato di tutti: alla sfortuna, alla Ferrari di questa estate, alle penalità e al destino. Incassa anche il sorpasso nel Mondiale da Perez. Ok, basta così: più in basso non si può andare. Una botta di vita a Zandvoort in casa del nemico (meglio portarsi avanti in vista di Monza....) sarebbe manna per l'orgoglio rosso: è ormai una delle poche chances rimaste di dipingere qualche timido sorriso agli angoli della bocca dentro un Mondiale iniziato in tutt'altro modo.

© Getty Images

LEWIS HAMILTON: VOTO 3

Pescato con le mani nella marmellata (e le ruote della Mercedes tra quelle di Alonso) quando il semaforo era ancora caldo. Un raro, rarissimo passaggio a vuoto e per questo imperdonabile. Non si fa, ecco. VOTO 7 invece a GEORGE RUSSELL che nell’indifferenza generale o quasi prosegue la sua straordinaria serie di piazzamenti nella top five, sporcata quest'anno solo dallo zero nella sua Silverstone. Una garanzia assoluta, o quasi. Continua però a non bucare lo schermo. Se ce l'ha, tiene ancora ben nascosto il meglio del repertorio.

© Getty Images

FERNANDO ALONSO: VOTO 8

Season's best (pari merito con Silverstone) per Fernando: volitivo come sempre, graffiante in pista e altrove ("Idiot"!"). Mette nel mirino il compagno di squadra ESTEBAN OCON (VOTO 7) nella classifica iridata. A proposito: il francese resta il più grande mistero della Formula Uno contemporanea: capace di gesti-capolavoro (il sorpasso a tre di ormai abusato richiamo a Schumi-Zonta-Hakkinen) e lunghi tratti di gara da anonimato puro.

SERGIO PEREZ: VOTO 6

Tutti gli danno addosso. Noi compresi. Proprio non se ne può fare a meno. Gasly, Albon e via dicendo non farebbero meglio, non lo hanno fatto. Sergio però è indifendibile a prescindere. Diciassette secondi di ritardo da Max sulla linea del traguardo sono un passivo pesantissimo, anche al netto delle rispettive posizioni sullo schieramento di partenza.