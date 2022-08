Il Mondiale riparte a Spa-Francorchamps: Leclerc punta in alto sulla pista del destino

FORMULA UNO

I due protagonisti della sfida per il titolo possono vantare un successo a testa sullo storico tracciato delle Ardenne

© Getty Images Non è certo il classico e abusato "dove eravamo rimasti" da pausa estiva che giunge alla sua conclusione. Piuttosto, dove siamo destinati, quale strada e quale pista prenderà la sfida per il titolo alla ripresa delle attività (non delle ostilità, di quelle ce ne sono fin troppe sulla superficie del pianeta) con il Gran Premio del Belgio. Poche parole e più fatti, insomma. Soprattutto più numeri: ottanta, intanto, come il ritardo da Max Verstappen che Charles Leclerc deve iniziare a erodere su un tracciato "first class" - quello di Spa-Francorchamps - sul quale tre anni fa il monegasco ha colto la sua prima vittoria nel Mondiale: un successo doppiamente emozionale.

Ventiquattr'ore prima del Gran Premio infatti un terribile incidente era costato la vita al francese Anthoine Hubert nel corso della Feature Race di Formula 2 ed un lungo percorso di riabilitazione allo statunitense Juan Manuel Correa, la cui monoposto centrò in pieno quella di Hubert, rimbalzata in pista dopo il proprio impatto con le barriere al Raidillon. Un incidente che - tra gli altri - colpì profondamente Pierre Gasly e lo stesso Leclerc che dedicò all'amico la sua prima vittoria nel Mondiale, immediatamente replicata (la domenica successiva) nel Gran Premio d'Italia a Monza.

© Getty Images

Una clamorosa doppietta (seguita per la Ferrari dal successo di Sebastian Vettel a Singapore) alla quale però Charles è riuscito a dare un seguito solo in questa stagione, vincendo a Sakhir ed a Melbourne e portando il suo score totale a cinque con il successo nel GP d'Austria. Tre affermazioni alla quali Max Verstappen risponde con otto presenze sul gradino più alto del podio e - come detto all'inizio - ottanta punti di vantaggio (258 a 178) sul diretto rivale ferrarista, il quale è peraltro braccato da Sergio Perez (staccato di cinque sole lunghezze), mentre l'altro "cavallino" Carlos Sainz ha incassato il sorpasso da parte di George Russell (158 punti a 156) nel GP d'Ungheria che l'ultimo giorno del mese di luglio aveva spedito tutti in vacanza.

© Getty Images

Pochi Gran Premi tra l'altro possono vantare un albo d'oro recente vario e movimentato quanto quello del Belgio. Dall'avvio dell'era ibrida infatti (2014) l'appuntamento tra le colline delle Ardenne non si è limitato a celebrare lo strapotere Mercedes: la Casa di Stoccarda si è imposta "solo" in quattro occasioni: con Lewis Hamilton nel 2015, nel 2017 e nel 2020, con Nico Rosberg nel 2016, anno di grazia del tedesco. Due i successi di Red Bull e Ferrari. Le Rosse si sono imposte nel 2018 con Sebastian Vettel e - come ampiamente detto sopra - l'anno dopo con Leclerc, in sostanza confermando la tradizione vincente della Scuderia con la S maiuscola a Spa-Francorchamps: diciotto vittorie contro le quattordici della McLaren. Red Bull da parte sua risponde con due vittorie... agli antipodi (temporali) del periodo preso in considerazione: nel 2014 con Daniel Ricciardo e l'anno scorso con Max Verstappen.

© Getty Images

A dodici mesi di distanza però si fa ancora fatica a guardare a quel GP anomalo (due soli giri dietro la Safety Car a causa del pesante maltempo) come ad un gara vera: punteggio dimezzato per l'olandese e per il sorprendente George Russell (secondo sulla Williams) e per Hamilton che - letteralmente - seguirono docilmente (ed obbligatoriamente) la lucina rossa della Red Bull numero 33 sul traguardo di quello che fu un GP da record (negativo): il più breve nella storia della Formula Uno. Due giri dietro la Safety Car: difficile fare... "meglio"!